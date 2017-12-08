Regitra пояснила, почему не всегда следует слепо придерживаться ПДД

Чтобы водитель безопасно и правильно ездил по улицам, он должен уметь оценивать ситуацию на дороге и предусмотреть возможные последствия.

Перед тем, как выехать на полосу движения, самое главное усвоить, что другие водители могут допустить ошибки. Значит, человек, участвующий в общем движении, должен постоянно следить за окружением и быть готовым к неожиданностям.

Чтобы должным образом оценить ситуацию, рекомендуется выбрать такую скорость движения, чтобы как можно меньше прибегать к торможению.

Если вы видите, что едущий перед вами автомобиль намерен свернуть налево, то лучше всего сбавить скорость и просто объехать его, чтобы не надо было останавливаться. Так будет безопаснее и не будет останавливаться транспортный поток.

Важно оценить ситуацию

Водитель должен быть предельно внимателен, чтобы вероятные изменения дорожного движения не вынудили его резко тормозить или изменить направление. Если неизбежно приходится остановиться, заранее световыми сигналами предупредите о своих намерениях едущих сзади водителей.

«Управление машиной, это, прежде всего, предвидение поведения других участников дорожного движения и езда таким образом, чтобы другие понимали тебя. Слепое соблюдение Правил дорожного движения (ПДД) необязательно является самым лучшим решением.

Например, не следует злоупотреблять правилом преимущества: ведь иногда лучше дать дорогу автомобилю, который едет со второстепенной дороги, только потому, чтобы вы оба избежали неприятностей», – утверждает Саулюс Шуминас – заместитель генерального директора Regitra.

Начинающим водителям очень важно осознать, что в общественном движении участвуют не только водители машин, но также и мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы.

Они все зависят друг от друга, но должны считаться и наблюдать за поведением друг друга. Даже если один из участников дорожного движения поступил неправильно, другие должны сохранять спокойствие и просто приспособиться к ситуации так, чтобы не возник хаос.

Мешает отвлекающее занятие

Научные исследования показывают, что около 34% дорожных происшествий случается потому, что водители во время езды занимаются еще и другими отвлекающими занятиями. Поэтому, прежде всего, чтобы правильно оценить ситуацию в дорожном потоке, необходимы максимальная внимательность водителя и концентрация внимания на потоке движения, а это не согласуется, например, с разговором по мобильному телефону и пр.

«При оценке различных дорожных ситуаций очень важно найти время для оценки опасности, потому что это помогает спланировать последовательность своих действий и избежать столкновения с опасностью.

Также необходимо не забывать, что каждый участвующий в движении водитель отвечает за то, чтобы его действия были понятны едущим сзади водителям», – говорит Юстина Славинскене – психолог психологической клиники Университета им. Витаутаса Великого.

Каждый вторник в сетях Youtube и Facebook Regitra появляется по одному видеоклипу о желаемом поведении водителей за рулем. Это как бы дистанционные уроки вождения, не только для начинающих, но и для имеющих большой опыт водителей.

Метки: N49 (1189) 7 декабря, Regitra, ПДД