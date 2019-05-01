Рейс в Лондонский Сити – возможность для бизнеса Литвы и Великобритании

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Начинающееся с 1 мая авиасообщение между Вильнюсом и аэропортом Лондон-Сити станет еще одной возможностью для Литвы в контексте Brexit пригласить компании из Лондона, заявил министр экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс. Среди других важных для литовского бизнеса направлений упоминаются Париж и Мюнхен, где в будущем также планируется предложить удобные для бизнесменов рейсы.

«В контексте Brexit, это еще одна возможность для Литвы пригласить компании из Лондона обосноваться здесь, в Литве», – заявил министр на пресс-конференции во вторник.

По словам министра коммуникаций и транспорта Рокаса Масюлиса, литовские предприниматели давно просили о таком рейсе.

«Очень важно, что бизнес сможет путешествовать в удобное время туда и обратно в Лондон. Будем надеяться, что, если рейс будет достаточно заполненным, то государству это ничего не будет стоить. Будем надеяться, что крупное финансирование не потребуется и рейс будет успешным», – сказал он.

Этот рейс впервые в Европе будет получать дотации – два года потребовалось для того, чтобы убедить Еврокомиссию, чтобы применить механизм помощи. По словам министра транспорта, чем больше будут заполнены самолеты, тем меньше компенсаций потребуется платить.

В. Синкявичюс отметил, что в будущем Литва могла бы финансировать и другие рейсы по прочим важным для литовского бизнеса направлениям – в качестве основных из них он назвал Париж и Мюнхен.

«Париж, тогда прямой рейс в Мюнхен. Но у нас есть список как минимум 8 направлений, которые нужны, где мы видим потенциал и возможности для развития», – сказал В. Синкявичюс.

Министр также акцентировал, что рейс полностью окупится, если будет заполнен хотя бы на 92%.

Польская авиакомпания LOT открывает прямое авиасообщение между Вильнюсским аэропортом и аэропортом Лондон-Сити с 1 мая.

BNS