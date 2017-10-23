Рейтинг “аграриев” самый низкий после выборов, свидетельствует опрос Vilmorus/Lietuvos rytas

Правящий Литовский союз крестьян и зеленых (ЛСКЗ, “аграрии”) в рейтингах популярности занял второе место, однако показатели этой партии самые низкие за весь поствыборный период.

Опубликованный в субботу газетой Lietuvos rytas опрос, проведенный компаний рыночных и социологических исследований Vilmorus, свидетельствует о том, что за эту партию на выборах проголосовали бы 12,4% опрошенных. В ходе проходившего в сентябре опроса за “аграриев” своей голос готовы были бы отдать 13,5% опрошенных.

“У “аграриев” самый низкий рейтинг за весь поствыборный период, хоть и второе место”, – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

В. Гайдис склонен связывать падение рейтинга правящей партии с накопленным “багажом ожиданий” избирателей” – возможно те, кто голосовали за эту партию, разочаровалась в ней, поскольку не все обещания были реализованы.

Как и раньше, наиболее благоприятно избиратели оценивают представителей Союза Отечества -Христианских демократов (консерваторов). Если бы выборы в сейм проводились в следующее воскресенье, то за консерваторов проголосовали бы 15% опрошенных.

В ходе проведенного в сентябре опроса за консерваторов были склонны голосовать 14,1% опрошенных.

BNS

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