Рейтинг Г. Науседы снизился, а конкурентов — вырос

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Рейтинг лидирующего кандидата в президенты Литвы, экономиста Гитанаса Науседы снизился, а позиции его конкурентов Ингриды Шимоните и Саулюса Сквярнялиса несколько улучшились, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией и опубликованные в субботу газетой Lietuvos rytas.

В марте за Г. Науседу на президентских выборах намеревались голосовать 23,5% респондентов, а в феврале этот рейтинг составил 27,3%.

Рейтинг кандидата консерваторов И. Шимоните повысился с февральских 20% до 22% в марте, а кандидата «аграриев» С. Сквярнялиса с 16% до 18,4%.

Изменения в рейтинге могли быть обусловлены и изменениями в методике опроса.

«Впервые респондентам был представлен список, в котором претенденты были зарегистрированы как кандидаты, содержал 15 человек, однако список по существу не изменился», – сказал BNS руководитель компании рыночных и социологических исследований Vilmorus Владас Гайдис.

До этого вопрос был открытый, и респонденты сами могли сами указывать, за кого бы голосовали.

Четвертый в списке – социал-демократ Витянис Андрюкайтис, его поддержали бы 4,7% опрошенных (в феврале – 2,8%), за философа Арвидаса Юозайтиса проголосовали бы 3,6% респондентов (в феврале – 4,5%), а за либерала Пятраса Ауштрявичюса – 2,3% (в феврале 1,9%).

Опрос проводился с 7 по 15 марта.

BNS