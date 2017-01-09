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Рейтинг литовских аграриев продолжает расти – опрос

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 09, 11:00   |   Комментариев: 0

Рейтинг правящего Литовского союза крестьян и зеленых продолжает расти, показывают обнародованные в понедельник результаты опроса.

По результатам опроса в декабре, за аграриев проголосовали бы 30,7% респондентов – на 3,9 проц. пункта больше, чем в ноябре, пишет новостной портал delfi.lt.

На втором месте – консерваторы, за которых стали бы голосовать 12% опрошенных, на третьем -социал-демократы с 8,9% голосов в поддержку.

В пятерку самых популярных партий также вошли Литовское либеральное движение (5,7% голосов в поддержку) и партия “Порядок и справедливость” (4,3%).

Компания социологических и маркетинговых исследований Spinter tyrimai по заказу новостного портала delfi.lt провела опрос 12-20 декабря 2016 года. Было опрошено 1007 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.

BNS

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