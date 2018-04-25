Рейтинг литовской столицы

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Вильнюс вошел в сотню лучших городов по качеству жизни. По сравнению со второй половиной прошлого года столица Литвы потеряла в рейтинге девять позиций

Вильнюс попал в сотню лучших городов мира по качеству проживания, согласно данным исследовательского сервиса Numbeo. Литовская столица заняла 99-е место, обогнав такие города, как Сингапур, Брюссель (Бельгия), Мадрид (Испания) и Лос-Анджелес (США).

Города Латвии и Эстонии также вошли в рейтинг. Рига расположилась в списке ниже литовского города, заняв 128-ю строчку. Таллин поднялся в рейтинге на пять строчек и обогнал своих балтийских «коллег» — 58-е место.

Лучшими городами по качеству жизни были признаны Канберра (Австралия), Эйндховен (Нидерланды), Аделаида (Австралия) и Цюрих (Швейцария). Самыми непривлекательными для проживания городами были признаны Манила (Филиппины), Пекин (Китай), Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Каракас (Венесуэла). Всего в мировой рейтинг по качеству проживания вошли 226 городов.

Эксперты Numbeo для проведения исследования основывались на восьми индексах: покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортная загруженность, уровень загрязнения окружающей среды, климат.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt