Рейтинг Макрона вырос с начала года

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Рейтинг одобрения политики президента Франции Эмманюэля Макрона в начале 2019 года вырос на 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного социологической службой Ifop, которые приводит журнал L’OBS.

Согласно исследованию, рейтинг одобрения главы французского государства в начале января составил 28%. Рейтинг премьер-министра страны Эдуара Филиппа вырос на 7%, составив 33%. В начале декабря лишь 23% французов поддерживали Макрона и 26% Филиппа.

Как следует из результатов, уровень доверия к президенту вырос в возрастной категории от 65 лет и старше на 8% — до 34% и среди рабочих также на 8%, составив 20%. Однако лишь 6% опрошенных полностью одобряют его действия.

Приведенные данные также свидетельствуют о росте доверия к партии Национальное объединение во главе с Марин Ле Пен, рейтинг объединения вырос на 2% и составил 35%, обогнав другое оппозиционное движение «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона (30%).

Опрос проводился онлайн 3-4 января 2019 года среди 1014 человек в возрасте от 18 лет.

korrespondent.net