Рейтинг поддержки Мадуро на родине резко повысился после санкций Трампа

Рейтинг президента Венесуэлы Николаса Мадуро на родине резко вырос после того, как власти Соединенных Штатов несколько раз ужесточили санкции против этой страны, сообщает Reuters со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией Datanalisis. Действия главы государства положительно оценили 23 процента опрошенных – на 6 процентов больше, чем в рамках июльского опроса.

Около 52 процентов граждан Венесуэлы оказались недовольны решением администрации Дональда Трампа ужесточить санкции в ответ на появление в республике Конституционной ассамблеи, которая заменила контролируемый оппозицией парламент и санкционировала поправки в конституцию, расширяющие полномочия президента.

57 процентов опрошенных выразили несогласие с “военным вариантом” решения венесуэльской проблемы, о котором ранее говорили американские власти. В то же время 86,9 процента участников опроса признали, что ситуация в стране крайне негативная.

Reuters отмечает, что столь низкие рейтинги популярности президентов – это нормальное явление для стран Латинской Америки. Куда более показательным является тот факт, что поддержка Мадуро снижалась с 2013 года. Это во многом объяснялось экономическим кризисом в стране и бесконтрольно растущей инфляцией.

Оппозиция Мадуро винит в происходящем социалистическую модель правления и коррупцию органов власти. Президент Венесуэлы, в свою очередь, объясняет кризис “экономической войной”, которую развязала оппозиция при поддержке Вашингтона.

Опрос граждан Венесуэлы проводился с 8 по 22 сентября текущего года. В нем приняли участие 1000 человек. Как отметили в Datanalisis, статистическая погрешность составляет чуть более 3 процентов.

NEWSru.com

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