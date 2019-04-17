Рейтинг здоровья

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Жители Литвы ощущают себя наименее здоровыми по сравнению с другими жителями Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные статистического агентства Eurostat.

Согласно результатам опроса, только 44% жителей Литвы оценивают свое здоровье положительно. Аналогичный показатель зафиксирован в Латвии. В Польше такого мнения придерживаются 59% граждан, в Эстонии — 53%, а в Португалии — 49%.

Около 83% ирландцев считают свое здоровье хорошим. На втором месте находится Кипр (78%), третью позицию заняли Италия и Швеция с показателем в 77%.

Отмечается, что в среднем по ЕС около 70% жителей оценили свое состояние здоровья как хорошее или очень хорошее. При этом только 8% людей, проживающих в ЕС, считают свое здоровье плохим или очень плохим.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ