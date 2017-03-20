Рейтинги литовских аграриев продолжают снижаться, но эта партия остается самой популярной

Доверие жителей страны к Литовскому союзу крестьян и зеленых уже не первый месяц снижается, однако ЛСКЗ продолжает оставаться на вершине рейтингов партий, показывает новый опрос компании Vilmorus, результаты которого публикует в субботу газета Lietuvos rytas.

Если бы выборы в сейм проходили в следующее воскресенье, то за эту партию проголосовали бы 21,7% респондентов, а в феврале таких было 23,6%.

“За месяц это немного, но с декабря популярность (аграриев) упала на 10 проц. пунктов. (…) Возможно, это не опасная тенденция, у них по-прежнему большая популярность, но это все равно тенденция”, – сказал Литовскому радио директор Vilmorus Владас Гайдис.

Вторая по популярности – оппозиционная партия Союз отечества – Христианские демократы Литвы, за нее отдали бы голоса 13,6% опрошенных (12,1% в феврале). За правящую Литовскую социал-демократическую партию проголосовали бы 7,8% опрошенных (9,6%), за оппозиционное Литовское либеральное движение – 5,1% (4,3%). За Избирательную акцию поляков Литвы – Союз христианских семей отдали бы голоса 3% (2,7%) респондентов.

15,4% (в феврале 13,1%) опрошенных сказали, что вообще не пошли бы голосовать, а 21% респондентов (20,3%) респондентов сказал, что не знает, за кого стал бы голосовать.

Компания Vilmorus провела опрос общественного мнения 8-12 марта 2017 года.

BNS

Метки: газета Lietuvos rytas, Литва, ЛСКЗ, Рейтинги литовских аграриев