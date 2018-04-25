Рекламе Вильнюса как европейской точки G уже посвящено 900 зарубежных публикаций

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Еще до официального начала рекламной кампании Вильнюса как европейской «точки G » было посвящено 900 зарубежных публикаций, заявила директор агентства Go Vilnius Инга Романовскене.

По ее словам, возникший ажиотаж привлек мировое внимание: «Нет худа без добра. Еще до старта компании, на сегодняшнее утро у нас было 937 публикаций в иностранных СМИ».

В четверг стартовала рекламная кампания, где Вильнюс будет представлен как «Европейская точка G».

Ранее правительство просило Вильнюсскую мэрию отложить начало рекламной кампании до завершения предстоящего в сентябре визита папы Франциска.

Литовская католическая церковь критиковала рекламу, как укрепляющую имидж города секс-туризма.

Основная идея запущенной в четверг онлайн-рекламы Go Vilnius в Лондоне и Берлине заключается в том, что Вильнюс — это не открытая европейская сокровищница, найти которую — просто замечательно.

В рекламе на английском языке говорится: «Вильнюс — это точка G Европы. Никто не знает, где она, но когда обнаруживают её, это — потрясающе». На плакатах — фотография девушки, которая сжимает простыню-карту в том месте, где должен быть Вильнюс.

Во время кампании объявления в интернете и видео-клипы будут давать ссылку на специально созданный интернет-сайт.

На этом сайте с целью сохранения внимания посетителей и побуждения их познакомиться с Вильнюсом будут приглашать сыграть в специальную игру: будут задаваться несколько вопросов, а по результатам ответом будет предложена карта достопримечательностей Вильнюса, адаптированная для каждого конкретного посетителя.

BNS