Реконструкция телебашни

🔊 Воспроизвести

Вильнюсская телебашня является одним из высочайших строений Восточной Европы. Ее высота – 326,5 м. В верхнем кольце телебашни на высоте 165 м действует кафе-бар «Паукшчю такас» («Млечный путь») с вращающейся обзорной площадкой. В ясную погоду отсюда открывается вид на Вильнюс и окрестности в радиусе 50 км.

Компания Telecentras собирается провести реконструкцию Вильнюсской телебашни. В результате могут убрать вращающийся ресторан, который существует с 1980 года, сообщает LRT. В компании, управляющей зданием, считают, что вращающийся механизм крайне устарел.

Сейчас ресторан расположен на 19-м этаже. Из-за сложности механизма, осуществляющего вращение пола башни, деятельность ресторана приостанавливается каждый год в январе, вся мебель убирается и проводится капитальная перестановка.

По мнению представителя Telecentras Валдаса Каминскаса, здание нуждается в реконструкции, поскольку оно устарело в технологическом плане. Уникальный механизм, который позволяет посетителям ресторана увидеть всю панораму Вильнюса из окон, может не сохраниться.

«В первоначальных предложениях архитекторов пока что планируется, что не останется вращающего колеса, но еще будут пересмотрены некоторые вещи, среди них и вращающаяся площадка», — цитирует Каминскаса LRT.

Вильнюсская телебашня была спроектирована советским архитектором Владимиром Обыдовым. Ее высота составляет 326,5 метра.

По словам Каминскаса, нынешний проект реконструкции предполагает, что внешне строение останется неизменным, однако внутри него может открыться гостиница. Также на одном из этажей могут быть созданы площадки для проведения выставок.

Телебашню посещают около 120 тысяч человек в год. Ожидается, что после реконструкции приток посетителей возрастет в два раза.

Сейчас Telecentras ведет поиск инвесторов, точная дата начала строительных работ не сообщается.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt