Реконструкция транспортной инфраструктуры

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В Вильнюсе планируется грандиозная реконструкция инфраструктуры, которая должна улучшить сообщение в городе, особенно для грузового транспрта: мэрия объявила конкурс на реконструкцию перекрестка ул. Лепкальне, Жирню и Минского шоссе, cообщает пресс-служба мэрии.

Транспортная артерия, по которой сейчас проезжает больше 60 000 автомобилей в день, будет переделана в двухуровневый перекресток. Четыре полосы на ул. Жирню и часть Минского шоссе (всего 800 м) окажутся в тоннеле, над которым разместится регулируемый светофорами перекресток ул. Лепкальне. На этом месте обновят пешеходные и велодорожки (2,2 км), оборудуют освещение, остановки, светофоры.

По сообщению мэрии, реконструкция перекрестка займет несколько лет, но обеспечит безопасное и удобное сообщение, снизит заторы, пользу ощутят 20 тыс. вильнюсцев. Работы начнутся летом 2019 года. Стоимость проекта – около 30 млн евро. Больше 8 млн евро выделит Вильнюсская мэрия, остальные 22 млн – правительство. Проект планируют завершить в 2020 году.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt