Реконструкция ул. Т. Косцюшкос

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В ближайшее время в Вильнюсе планируют начать реконструкцию участка ул. Т.Косцюшкос от перекрестка с ул. Оланду до перекрестка с ул. Слушку. Длина этого участка составляет почти 400 м.

«От кругового перекрестка в сторону ул. Слушку с левой стороны улицы планируют оборудовать места для стоянки автомобилей у гимназии искусств им. М.-К.Чюрлениса. Во время реконструкции остановку перенесут подальше от кругового перекрестка. С учетом потока пешеходов и интенсивности движения на ул. Т. Косцюшкос пешеходный переход также перенесут подальше от кругового перекрестка и установят светофор», – сказано в проектном предложении.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt