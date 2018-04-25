Реконструкция улицы Укмяргес

🔊 Воспроизвести

Улица Укмяргес является одной из старейших в столице. Она претерпела крупные преобразования в 1980-х годах, когда ее расширили до параметров крупной автомагистрали. Сегодня улица Укмяргес является одной из крупнейших автомагистралей столицы.

Планируется масштабная реконструкция этой улицы. По данным пресс-службы Вильнюсской мэрии, мэр Ремигиюс Шимашюс и главный архитектор города Миндаугас Пакальнис представили новый проект «Развитие улицы Укмяргес и идеи общественных пространств».

«Эта улица — пример халатности и неправильного развития города, поэтому надо исправлять ошибки. Идея – сделать улицу более приятной, красивой, но не мешать движению: и автомобилей, и общественного транспорта, и велосипедистов с пешеходами», – сказал мэр.

Планируется, что на ул. Укмяргес изменится и порядок движения, появится больше зеленых насаждений.

Улицу протяженностью больше 10 км планируют озеленить, на ней появятся зеленые пространства. Со стороны района Пашилайчяй между ул. Атейтес и Шяурине, планируют оборудовать большой зеленый массив.

По словам Шимашюса, проект поэтапно должны осуществить в течение 15–20 лет. «Среднесуточная интенсивность движения на ул. Укмяргес — около 50 000 транспортных средств, рядом живут около 30 000 жителей. Это одна из самых длинных улиц города, важное соединение четырех районов с центром, поэтому ясно, что идея – долгосрочная, мы говорим о 5–10 годах, которые займет обновление улицы», – сказал мэр.

На всей улице проектируют четыре полосы, их сузят до минимальных нормативов, что позволить выделить место для полосы А (для общественного транспорта) по обе стороны улицы. Рядом с основными торговыми центрами и зонами обслуживания предлагают дублирующие улицы со стоянками для автомобилей. Велодорожки должны появиться по обе стороны дороги, они будут связаны с другими магистральными велодорожками. Предлагают развивать общественные пространства рядом с Шяшкинской поликлиникой и рынком. Площадка «Паркуйся и поезжай» у ТЦ Senukai станет привлекательнее, вокруг появятся зеленые насаждения. Еще одна такая площадка появится у ул. Миколо Летуве, около въезда в город.

По словам мэра, реконструкция не означает застройку улицы многоквартирными домами, но, например, вдоль дороги есть пустыри там, где могли бы стоять более высокие здания.

Между тем бывший вице-мэр Валдас Бянкунскас критически оценил представленную идею. Он заметил, что не видит реальных решений, которые помогли бы жителям избежать заторов. Кроме того, он заявил, что этот проект связан с предвыборным периодом.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt