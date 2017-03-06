Реконструкция в главном аэропорту страны

Литовские аэропорты подписали договор о выполнении работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта с победителем конкурса – консорциумом предприятий, возглавляемых латвийской компанией «А.С.В.».

На выполнение основных работ по реконструкции у подрядчика будет 35 дней – с 14 июля по 18 августа, однако подготовительные работы начнутся уже в марте, а вся реконструкция будет завершена в конце осени.

«Качественная взлетно-посадочная полоса – важная часть каждого аэропорта. В последний раз взлетно-посадочная полоса в Вильнюсском аэропорту ремонтировалась более 20 лет назад, поэтому ее реконструкция жизненно необходима, чтобы Вильнюсский аэропорт мог надежно функционировать. Важно понять, что если мы сейчас не станем реконструировать полосу, то уже в скором времени Вильнюсский аэропорт может не отвечать требованиям безопасности, из-за чего в главном аэропорту страны вообще не смогут садиться и подниматься самолеты», – отметил генеральный директор аэропортов Литвы Гядиминас Алмантас.

Компания «А.С.В.», которая будет реконструировать взлетно-посадочную полосу в Вильнюсском аэропорту, уже в течение 20 лет регулярно выполняет работы в международном Рижском аэропорту. В последнее время предприятие работало над такими проектами, как реновация взлетно-посадочных полос, строительство и реконструкция перронов, строительство не подверженных обледенению площадок, маневренных путей, совершенствовала и модернизировала осветительные системы.

Предприятие выполнило работы и в аэропорту НАТО в Летварде (Латвия), прокладывало там маневренную дорогу, строило перроны, места для стоянки вертолетов, взлетно-посадочную площадку для вертолетов, площадку ухода или проверки воздушных судов, погрузочно-разгрузочную площадку. Общий оборот только по реализации проектов аэропортов превысил 130 млн евро.

«Вильнюсскому аэропорту предстоит большая перемена – в корне реконструированная четырехслойная взлетно-посадочная полоса. Этот проект реконструкции считается вызовом, однако накопленные нами опыт, знания, технические и инженерные решения позволяют чувствовать себя уверенно в отношении качества работ. Вильнюсский аэропорт скоро получит второе дыхание. Можно утверждать, что обновленный аэропорт повысит свою конкурентоспособность во всем регионе, а при регулярном уходе сохранит свое качество и сможет обеспечить надежность полетов в последующие 20 лет», – сказал Валдис Лейниекс, председатель правления компании «А.С.В.».

Сумма работ по реконструкции составит 19 млн евро, что на 5 млн евро меньше, чем объявленная до конкурса сумма в 24 млн евро. Причина уменьшения цены работ – интенсивная конкуренция потенциальных подрядчиков реконструкций.

В ходе реконструкции взлетно-посадочной полосы будет уложено новое асфальтовое покрытие с морозостойким защитным слоем, будет заменена система сточных труб и дренажной системы, а также будет оборудована новая система сигнальных огней.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы будет проходить в несколько этапов: первый – подготовительных работ, начнется уже в марте и продлится до начала основной реконструкции, т. е. до 14 июля. На втором этапе – с 14 июля до 18 августа – будет проходить основная реконструкция полосы, во время которой авиационная деятельность в Вильнюсском аэропорту не будет вестись, а после этого – до осени – продлятся завершающие работы по реконструкции, которые уже не помешают всестороннему функционированию Вильнюсского аэропорта.

Решение о проведении основных работ по реконструкции во время летнего сезона принято в силу самых оптимальных погодных условий в это время и технических решений, которые необходимы для обеспечения качественного проведения реконструкции.

В период реконструкции взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта главными воздушными воротами Литвы станет Каунасский аэропорт. Именно туда с 14 июля по 18 августа перенесет свои полеты большинство компаний.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N9 (1149) 2 марта, Литовские аэропорты, реконструкция