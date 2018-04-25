Реконструкция Via Baltica между Каунасом и Мариямполе будет завершена в этом году

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В этом году будет завершена реконструкция участка европейской автомагистрали Виа Балтика от Каунаса до Мариямполе, где дорога будет расширена с 2 до 4 полос, говорит министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис. Он надеется, что новая более широкая дорога значительно снизит масштабы несчастных случаев на ней.

«В этом году — так пообещали подрядчики, что в этом году будет завершено», — сказал Р. Масюлис на радиостанции LRT в пятницу, отправляясь на осмотр работ по реконструкции этого участка.

По словам Р.Масюлиса, небезопасность Виа Балтика является основной причиной реконструкции этой дороги.

«Большинство смертельных случаев — это результаты обгона, когда сталкиваются автомобили, едущие в противоположном направлении. За последние 10 лет погибло 42 человека только на этом участке, который сейчас реконструируется. После строительства дороги 2 + 2, когда можно будет ехать по двум полосам, мы думаем, что ситуация изменится кардинально», — сказал Масюлис.

В настоящее время два участка Виа Балтика являются последними ещё не расширенными участками на трассе Каунас-Мариямполе. Общая стоимость работ составляет 89 млн евро.

По словам Р. Масюлиса, дорогу от Мариямполе до польской границы планируется обновить до 2022 года.

Международная автомагистраль Виа Балтика должна четырёх полосными дорогами соединить Таллинн, Ригу, Каунас и Варшаву. По ней из Западной Европы через Польшу проезжает множество грузовых автомобилей.

BNS