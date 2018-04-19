Реконструкция вильнюсской телебашни может обойтись примерно в 12 млн евро

Реконструкция вильнюсской телебашни может обойтись примерно в 12 млн евро, пишет деловая газета Verslo zinios.

“С учетом того, что башня – уникальное строение, для реконструкции которого нужны специальные инженерные решения, а также с учетом объема таких работ и их нынешней рыночной стоимости общая стоимость проекта реконструкции может составить 12 млн евро”, – говорится в комментарии для газеты Центра Литовского радио и ТВ.

Пока неясно, когда можно было бы начать и закончить реконструкцию, а также на какие средства ее можно будет финансировать.

BNS

Метки: Литва