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Реконструкция вильнюсской телебашни может обойтись примерно в 12 млн евро

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 19, 12:00   |   Комментариев: 0

Реконструкция вильнюсской телебашни может обойтись примерно в 12 млн евро, пишет деловая газета Verslo zinios.

“С учетом того, что башня – уникальное строение, для реконструкции которого нужны специальные инженерные решения, а также с учетом объема таких работ и их нынешней рыночной стоимости общая стоимость проекта реконструкции может составить 12 млн евро”, – говорится в комментарии для газеты Центра Литовского радио и ТВ.

Пока неясно, когда можно было бы начать и закончить реконструкцию, а также на какие средства ее можно будет финансировать.

BNS

Метки: 

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