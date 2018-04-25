Рекорд на автомобильном рынке

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В Литве за прошедший год заключили более 461 тысячи сделок по продаже автомобилей, сообщает LRT. В 2009 году машину себе покупал каждый одиннадцатый литовец, в то время как в прошлом году — уже каждый шестой.

Руководитель отдела коммуникации автомобильного портала Autoplius.lt Матас Бузелис отметил, что прошедший год был самым успешным для автомобильных дилеров.

«В прошлом году мы продали 36 тысяч новых автомобилей — почти на четверть больше, чем в 2017 году. Тенденции такого роста продолжаются. Несмотря на то, что осенью вступила в силу новая WLTP (Всемирно согласованная процедура испытаний легковых автомобилей), которая замедлила динамику некоторых продаж, можно сказать, что 2018 год был наиболее успешным для новых автомобильных дилеров», — заявил Бузелис.

Помимо статистики реэкспорта, самыми популярными в Литве были автомобили Toyota. Было продано 4,9 тыс. машин. На втором месте Volkswagen — 4,1 тыс. автомобилей.

Бузелис отмечает, что почти треть новых автомобилей были или будут реэкспортированы. Несомненным лидером здесь является Fiat.

Рынок подержанных автомобилей

Бузелис отметил, что столь же интересной выглядит статистика ввозимых подержанных автомобилей из-за рубежа.

«Мы зафиксировали, что в 2018 году в Литву для постоянной регистрации было завезено в два раза больше автомобилей, чем в Латвию или Эстонию вместе взятые. Количество таких сделок увеличилось на одну десятую и достигло более 160 тысяч», — рассказал эксперт.

Регистрация новых автомобилей также повлияла на среднюю цену подержанного автомобиля. В 2018 году она выросла на 15 процентов, до 4,2 тыс. евро. Среди самых популярных марок подержанных авто были Volkswagen, BMW, Opel, Audi и Toyota.

В целом 72 процента всех подержанных автомобилей, импортированных в Литву, работают на дизеле, 23 процента на бензине и пять процентов на электричестве.

Новый президент — другой рынок

Бузелис отметил, что с приходом нового президента Литвы после майских выборов закон о загрязнении окружающей среды может измениться, в частности, увеличится плата за выбросы, что сильно повлияет на рынок автомобилей.

«Возможное введение налога на загрязнение серьезно повлияет на рынок подержанных автомобилей в Литве. Десятки тысяч старых автомобилей станут нежелательными, и их количество будет значительно сокращено», — рассказал Бузелис.

По словам эксперта, принятие такого закона было бы непопулярным решением. Однако, как показывает зарубежная практика, без дополнительного регулирования Литва может застрять в «роли западноевропейского уборщика».

Подготовлено по BNS и литовским СМИ