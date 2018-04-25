Рекордное число американцев хотят покинуть США

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Рекордное количество граждан США хотят переехать из страны, следует из опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Покинуть Америку насовсем хотят 16 процентов опрошенных. Отмечается, что это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Такой процент связывают с деятельностью президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что во время правления его предшественника Барака Обамы покинуть страну хотели десять процентов американцев, во время правления Джорджа Буша-младшего этот показатель составлял 11 процентов.

Среди стран, которые граждане США предпочли бы в качестве постоянного места жительства, на первом месте находится Канада.

Что интересно, о своей готовности покинуть США заявили рекордное число женщин, порядка 20 процентов от опрошенного количества.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк стремительно покидает средний класс. New York Post назвал это явление «шокирующим исходом».

korrespondent.net