Рекордный «улов» контрабанды

Количество контрабандных сигарет, выявляемых сотрудниками таможни, бьет рекорды. Так, перед Рождеством Каунасское территориальное подразделение таможни на дороге Даугавпилс – Панявежис задержало грузовик, в котором обнаружены белорусские сигареты на сумму более 2,5 тысячи евро. Водитель автомобиля – житель Шяуляй.

На прошлой неделе сотрудники Криминальной службы Таможенного департамента (КСТ) на расположенных в Клайпедской свободной экономической зоне складах обнаружили свыше 3 млн пачек различных сигарет. Это самое большое количество задержанных в этом году контрабандных сигарет, сообщает КСТ. Ориентировочно стоимость контрабанды составляет не менее 7-8 млн евро. По прикидкам криминалистов, для перевозки такого количества табачных изделий потребуется не менее 5 фур. Предполагается, что все сигареты ввезены в ЕС контрабандой и должны были “осесть” на рынках стран Сообщества.

По утверждению правоохранительных органов, это будет сильным ударом по международным организованным преступным группировкам, которые, прикрываясь зарегистрированными за рубежом офшорными предприятиями, фальсифицируя документы, контрабандой ввозят на территорию ЕС огромные количества табачных изделий. Задержанные в Клайпеде сигареты привезены из различных государств, часть их – NZ Black, NZ Gold и TS – изготовлены в Беларуси. Другая часть – Regina Red, Regina Blue, Vali, Oris, Golden Gery и Camri – румынского производства. Немало сигарет (Mond Super Slim) прибыло из Объединенных Арабских Эмиратов или Китая (Ashima).

Теперь в сотрудничестве с сотрудниками зарубежных правоохранительных структур ведется установление входящих в преступную группировку лиц. По имеющимся данным, это преимущественно граждане Молдавии и Украины. Как утверждает Криминальная служба Таможенного департамента, следствие будет продолжено, а организаторы контрабанды будут привлечены к ответственности.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1141) 5 января, контрабанда, сигареты