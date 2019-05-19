Рекорды по продажам недвижимости

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Данные за минувший год свидетельствуют о том, что общий показатель активности на рынке жилья в очередной раз поднялся до невиданных высот.

По сведениям центра регистра, больше на рынке жилья было истрачено только в 2007 году, когда на покупку жилья в общей сложности потратили 2,22 млрд евро. В 2018 году в Литве продано на 2% больше квартир и на 4% больше домов, чем в 2017 г.

В 2018 году рост продаж на рынке жилья наблюдался практически по всей территории страны – в 44 из 60 мэрий. В Вильнюсе был достигнут рекорд — на покупку жилья истрачено 970 млн евро, или почти на 9% больше, чем в 2017 году и на 2% больше, чем в рекордном 2007 году.

В Вильнюсе самый быстрый рост наблюдается в сегменте индивидуальных домов, где в последние пять лет фиксируется постоянный рост. Однако самые большие перемены в 2018 г. были зафиксированы в Каунасе, где на покупку жилья в 2018 году истрачено 271 млн евро, это почти на 16% больше, чем в 2017 году. В Клайпеде в 2018 году фиксируется рост в 4% (почти 164 млн евро), в Шяуляй – рост 4% (больше 57 млн евро), а в Паневежисе — на 6% больше, чем в 2017 году (почти 40 млн евро).

В сегменте жилых домов динамика цен в столице была различной. За дома нового строительства в начале этого года покупатели платили по 920,2 евро за кв. м, или на 10,1% меньше, чем в первом квартале прошлого года, за старые дома — в среднем по 1048 евро за кв. м, или на 20,8% больше.

Цены на квартиры на вторичном рынке в других крупных городах страны росли умереннее — за год они повысились на 3,5 % и составляли примерно 848 евро за кв. м.

Годовой рост цен на жилье в Литве весной этого года превышал средний показатель по Евросоюзу, сообщил Евростат.

Если считать инвестиции на жилье на одного жителя крупного города, то они не меняются уже в течение длительного времени. В 2018 году больше всего денег на квартиры и дома истратили вильнюсцы – на одного жителя приходится 1766 евро. На втором месте — Клайпеда (1105 евро). На третьем месте Каунас — 944 евро. Далее следуют Шяуляй — 569 евро, Паневежис – 449 евро. По всей стране на одного жителя приходится (за исключением жителей 5 крупных городов) 338 евро.

Как считают эксперты, на активность рынка в Литве в начале года оказали влияние благоприятные экономические условия, повышение доступности жилья и позитивные ожидания населения.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt