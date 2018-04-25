Ректором Клайпедского университета избран Артурас Разбадаускас

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В четверг ректором Клайпедского университета избран временно исполнявший эти обязанности Артурас Разбадаускас.

С учетом политической ситуации от голосования был отстранен председатель совета — мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас.

А. Разбадаускас, также работающий в Клайпедском городском самоуправлении, на предстоящих выборах баллотируется в горсовет с избирательным комитетом В. Грубляускаса.

У Университета не было ректора с марта прошлого года, когда ушел в отставку Эймутис Юзялюнас. Свое решение он мотивировал желанием обновить руководство высшей школы.

Университет пытался выбрать ректора и в октябре прошлого года, то тогда ни один из претендентов не набрал необходимого количества голосов.

BNS