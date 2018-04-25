Ремигиюс Шимашюс: «Пока я мэр, «Дома Москвы» не будет»

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс обратился в Департамент государственной безопасности Литвы с просьбой дать оценку, не представляет ли угрозы для национальной безопасности центр культуры и бизнеса, строящийся на перекрестке улиц А. Юозапавичяус и Ринктинес, более известный по своему функциональному назначению как «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы», сообщает пресс-служба Вильнюсского самоуправления.

Обращение было принято после того, как «Московский культурно-деловой центр – Дом Москвы» обратился в Вильнюсский городской муниципалитет с просьбой согласовать новые проектные предложения и представить их общественности.

В сообщении о согласовании проектных предложений указывается, что основной целью использования зданий является «культурно-деловой центр». Однако мэр Вильнюса утверждает, что под этим названием может скрываться желание недружественного государства манипулировать литовским обществом для достижения своих политических целей.

«В начале срока полномочий на посту мэра я сказал, что пока я являюсь мэром, в Вильнюсе не будет Дома Москвы. Держу данное слово. Тем не менее Литва – правовое государство, и все суды заявили что, несмотря на тот факт, что застройщик построил здание в нарушение требований стандартов по этажности зданий, он все же может обратиться в муниципалитет за новым разрешением на строительство при условии, что он разрушит один верхний этаж. Сегодня, несмотря на то, что застройщик готов выполнить решение суда, все еще остается сомнительным, соответствует ли функциональное назначение здания национальным интересам страны. Поэтому я предлагаю дать оценку Департаменту государственной безопасности. Я также планирую обсудить этот вопрос с представителями президентуры, министерств иностранных дел, охраны края. Мы должны совместно искать способы приостановить этот вредоносный для Литвы проект, который является возможным прикрытием для кремлевской пропагандистской машины», — сказал, по сообщению пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

После получения заключения ДГБ мэр примет решение о последующей деятельности в отношении «Дома Москвы».

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt