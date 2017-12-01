Ремонт дороги Вильнюс-Утяна вновь тормозится

Мэрии Утяны, которая стремится как можно быстрее осуществить реконструкцию находящейся в плачевном состоянии автомагистрали Вильнюс-Утяна, выложенной бетонными плитами, придется отложить еще на несколько лет – от планов реконструкции за счет частных средств отказывается Литовская дирекция автомобильных дорог, а прочие источники финансирования пока неясны, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.

Дорожники решили, что предусмотренная в исследовании потенциала двухполосная дорога не будет безопасной, поэтому было решено оборудовать три полосы, но выяснилось, что в таком случае реконструкция более широкой дороги подорожает с 191 до 288,4 млн. евро, а это значительно больше, чем санкционировал сейм. Министерство коммуникаций и транспорта решило реконструировать в несколько этапов, а финансировать работы за счет Дорожного фонда и государственных кредитов. Подсчитано, что ремонт дороги протяженностью 72 километра продлится несколько лет и будет стоить до 80-90 млн. евро.

Заведующая отделом политики управления Фондом госимущества в министерстве финансов Лайма Калинаускене сказала в интервью газете, что нельзя внезапно изменить позицию и отказаться от проекта партнерства с частным капиталом: “Идет подготовка к существенному изменению финансирования проекта, поэтому пока неясно, за какие средства он будет реализован”.

BNS

Метки: Вильнюс-Утяна, Литва