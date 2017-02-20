Ремонт энергомоста со Швецией продлен до конца недели

Ремонт не действующей уже неделю из-за неисправности кабеля смычки ЛЭП со Швецией NordBalt продлен еще на неделю.

На сайте биржи электроэнергии Nord Pool в понедельник утром сообщается, что ремонт будет продолжаться до вечера воскресенья.

В воскресенье планировалось, что неисправность удастся ликвидировать в понедельник вечером, однако в воскресенье появилось сообщение о том, что окончание ремонта откладывается до вечера вторника, а в понедельник окончание ремонта было отложено еще на неделю.

Неисправность смычки NordBalt имела место и в начале февраля – тогда она не действовала примерно сутки. В середине января из-за очередной поломки энергомост не действовал в течение недели, а в начале января – в течение 12 часов.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас на прошлой неделе сказал BNS, что в возникающих неисправностях могут быть виноваты муфты , и что будут решаться вопрос об их замене.

NordBalt с середины июля прошлого года действует в обычном режиме. Кабель стоимостью 550 млн. евро протяженностью 453 км к концу 2015 года изготовила и протянула шведская компания ABB.

BNS

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