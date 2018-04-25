Ремонт Молетского шоссе

Дирекция автомобильных дорог сообщает, что полностью будет закрыт участок дороги (со стороны Вильнюса) на 17,6-20,8 километрах.
Закрываются обе полосы, поэтому машины направляются на параллельные дороги — Раудондварис-Гедрайчай-Молетай и Вевис-Майшягала-Неменчине. Ремонт дороги должен завершиться 16 октября.
До этого времени водителям придется пользоваться объездной дорогой. На этом участке реконструируют дорожное покрытие, оборудуют 4 полосы. Появится пешеходный виадук над дорогой и подземный пешеходный переход, а также пешеходные и велодорожки, защита от шума, освещение.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ