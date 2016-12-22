Реорганизация детских домов опеки

Вильнюс – первым в Литве начал проводить реорганизацию детских домов опеки. Создавая для детей обстановку, близкую к проживанию в семье, Вильнюсский городской совет принял решение по реорганизации детских домов опеки «Minties» и «Žolyno». Дети из дома опеки «Žolyno» уже переведены в небольшие семьи в квартиры и дома, а вскоре их примеру последуют и дети из дома опеки «Minties».

Расформированные здания домов опеки самоуправление используют для обустройства детских яслей-садов.

«Наша цель – чтобы все дети росли в семьях с родителями или опекунами. Хотя в приемных семьях их воспитанием занимаются социальные работники, но при этом жизненное окружение значительно ближе семейному. Дети учатся жить самостоятельно, имеют свое собственное пространство», – отметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В настоящее время из детского дома «Žolyno» сформированы три многодетные семьи, в двух квартирах и доме живут 25 детей, а в здании бывшего детского дома опеки создан детский сад-ясли «Žolynas», в который вскоре заселятся около 150 вильнюсских детсадовцев.

38 детей, проживающих в доме опеки «Minties», будут переведены во вновь оборудованные квартиры и дома уже в следующем году, а в здании по адресу ул. Минтес,1 в Вильнюсе будет оборудован новый детсад-ясли.

В настоящее время в оставшихся трех переорганизованных домах опеки живут 115 детей. Вильнюсское городское самоуправление надеется, что в ближайшее время все эти дети смогут жить в семьях.

Инф. «ЛК»

Метки: Minties, N51 (1139) 22 декабря, Žolyno, дома опеки, реорганизация