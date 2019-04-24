Реорганизация лесничеств противоречит Конституции

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Принятые Сеймом Литвы в июле 2017 года поправки к Закону о лесах, которые узаконили реорганизацию лесничеств, противоречат Конституции.

«Порядок особой срочности при рассмотрении проектов законов и других (нормативных) актов Сейма может применяться только в исключительных, конституционно обоснованных случаях, когда необходимо незамедлительно обеспечить жизненно важные общественные и государственные интересы, как, например, при введении военного или особого положения, при объявлении или после объявления мобилизации, принятии решения применить вооруженные силы в случае вооруженного нападения, при необходимости особенно спешно выполнить международные обязательства, в случае стихийного бедствия или в других экстремальных ситуациях», – говорится в сообщении конституционного суда.

КС также отметил, что постановление правительства о реформе лесничеств было принято на основании не только положений Закона о лесах, но и положений Закона о государственных и муниципальных предприятиях, а также Гражданского кодекса, а решение суда о противоречии Закона о лесах Конституции не дает основания оспаривать законность правительственного постановления или его действие.

Признанные противоречащими Конституции правовые акты со дня официально обнародованного постановления КС не могут применяться, поэтому КС, дабы избежать перебоев в управлении лесными хозяйствами и дать время на устранение правовой неопределенности, отложил до 2 декабря официальное обнародование и вступление постановления в силу.

Министр экологии, «аграрий» Кястутис Мажейка говорит, что указанную КС ошибку нужно исправить. Он не сомневается, что у правящих будет достаточно голосов, чтобы заново принять реформу лесничеств, однако он не представляет, какие аргументы убедили бы правящих передумать.

Между тем лидер Литовского движения зеленых Римантас Бразюлис говорит, что решение КС правильное, но средств для его проведения в жизнь нет.

«Возобладал полный правовой нигилизм, и реально здесь никто ничего пересматривать не будет. Я думаю, что правящие прикинутся, будто ничего не произошло, будто они ничего не видят. А КС реально ничего требовать не будет. Нет никаких механизмов, чтобы провести в жизнь такие решения и чтобы они возымели какое-то действие», – сказал BNS Р. Бразюлис.

По его словам, поспешность принятия реформы в Сейме была продиктована не желанием усовершенствовать систему, а интересами «очень влиятельных групп бизнеса», а губительные последствия реформы уже заметны.

«Практически никто больше не верит в будущее системы: где уничтожены 42 нормально действовавших предприятия, лесничества, людей разогнали, в системе полная депрессия», – добавил Р. Бразюлис.

В январе 2018 года в КС обратились тридцать парламентариев из оппозиционных фракций. Они указали, что проект Закона о лесах не получил должной правовой оценки, не было получено заключение о его антикоррупционном воздействии, кроме того, правовое регулирование лесничеств невнятное, например, нет четких критериев, по которым должно устанавливаться их число.

Государственное лесное хозяйство в Литве было зарегистрировано в январе прошлого года – оно объединило все 42 прежних лесничества страны.

Информация «ЛК», BNS