Репортеры без границ: С начала года погибло 80 журналистов

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Число погибших журналистов в мире за 11 месяцев 2018 года составило 80 человек. Это на 15 больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщила международная организация Репортеры без границ.

«В 2018 году 80 журналистов были убиты, 348 представителей СМИ были задержаны в связи с профессиональной деятельностью, а 60 удерживаются в заложниках», – говорится в докладе и отмечается, что еще три журналиста пропали без вести.

Наиболее резонансными стали убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генконсульстве королевства в Стамбуле в октябре и февральское заказное убийство репортера издания Aktuality Яна Куциака в Словакии.

По мнению экспертов организации, наиболее опасными странами для работников СМИ в этом году стали Афганистан (15 погибших), Сирия (11 погибших) и Мексика (девять погибших). В рейтинг попали и США. Это связано с нападением на редакцию газеты Capital Gazette в Аннаполисе, где погибли пять журналистов.

Мексика – единственная страна с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт. Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев погибли 44 журналиста.

Кроме того, в настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах – Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.

Напомним, за весь 2017 год в мире погибло 65 журналистов. Самыми опасными для журналистов странами тогда стали Сирия, Мексика, Афганистан, Ирак и Филиппины.

korrespondent.net