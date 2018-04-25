«Решающий момент». Абэ о мирном договоре с РФ

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о «решающем моменте» в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по заключени мирного договора. Об этом он сказал ​во время своего визита в префектуру Ямагути, сообщает РБК 5 января.

Диалог с Россией относительно подписания этого соглашения завершен, отмечает агентство.

«Теперь их [переговоры с Москвой] ждет решающий момент, и президент Путин, и я лично положим этому конец», — подчеркнул Абэ, не приведя других деталей и подробностей.

Выйти на заключение мирного договора Москва и Токио не могут уже более 70 лет. Речь идет о соглашении, которое так и не было подписано после Советско-японской декларации 1956 года, которая фактически прекратила состояние войны между Японией и СССР.

Заключению мира препятствуют спорные территориальные вопросы: Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия, в свою очередь, настаивает, что острова стали территорией СССР по итогам Второй мировой войны.

Заключить мирный договор «как друзья, без всяких предварительных условий» осенью прошлого года Абэ предложил Путин. Все спорные вопросы между Россией и Японией по его инициативе стороны должны будут решить уже после подписания совместного соглашения.

Абэ говорил, что мирный договор Япония и Россия заключат только после решения вопроса о принадлежности Курильских островов.

Позже он заявил, что возможная передача японской стороне части Курильских островов должна проводиться с учетом мнения проживающих на островах россиян. Переселять местных жителей в случае получения Курил японские власти не собираются.

korrespondent.net