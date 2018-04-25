Решение КС снижает шансы на то, что референдум по гражданству состоится

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Оглашенное в пятницу решение Конституционного суда (КС) Литвы о том, что референдумы в стране не могут проходить в два дня сокращает вероятности принять поправку к Конституции о двойном гражданстве, заявил спикер сейма Викторас Пранцкетис.

«Я думаю, что это снижает вероятность того, что этот референдум состоится, поскольку выдвигаются очень высокие требования», –сказал представитель правящего Литовского союза крестьян и «зеленых» (ЛСКЗ) в интервью BNS.

По его словам, сейчас остается лишь вести активную агитацию за референдум, призывая людей прийти на голосование, пояснять, почему это важно и тому подобное.

«Мы в таком положении, что ничего уже не можем сделать, мы испробовали все возможности», – сказал спикер.

Для того, чтобы референдум состоялся за узаконение двойного гражданства должны проголосовать более половине граждан страны, обладающих правом голоса, то есть около 1,3 млн избирателей.

В. Пранцкетис считает, что референдум по расширению института двойного гражданства должен состояться 12 мая, одновременно с первым туром президентских выборов

Сейм должен принять новое постановление о проведении референдума.

BNS