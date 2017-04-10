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Решение по букве w в документах президент Литвы примет только после выводов комиссии по языку

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 07, 17:00   |   Комментариев: 0

Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что ее решение относительно разрешения писать имена и фамилии в документах нелитовскими бувами латинской основы будет зависеть от заключения Государственной комиссии по литовскому языку (ГКЛЯ).

“Здесь мне придется исходить из толкования Конституционного суда, что этот вопрос должен быть окончательно решен, и нужно будет мнение ГКЛЯ, и только после получения выводов комиссии я смогу принять решение, утвердить такой закон или нет”, – сказала президент журналистам в Вильнюсе в пятницу.

Половина членов сейма на этой неделе зарегистрировала проект Закона о написании имен и фамилий в документах, который позволит писать имена и фамилии на основной странице удостоверяющих личность документов нелитовскими буквами латинского алфавита.

BNS

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