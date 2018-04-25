Решение вопроса о введении новых пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза в США отложено

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Администрация США отложила решение вопроса о том, стоит ли вводить пошлины на импорт автомобилей из Евросоюза. Об этом, как передает ТАСС, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью газете The Wall Street Journal. Ранее Росс говорил, что по распоряжению президента Трампа его министерство ведет расследование и собирает материалы для того, чтобы можно было принять решение о необходимости введения пошлин.

Глава Минторга называл август вероятным сроком для принятия такого решения. Однако теперь, по словам Росса, «нет ясности в том, что доклад будет выпущен в конце месяца», и происходит это, как он указал, «в силу переговоров» с Европейской комиссией (ЕК), Мексикой и Канадой.

По словам Росса, еще один фактор, который тормозит завершение расследования и принятие решения, — состоявшиеся 25 июля в Вашингтоне переговоры председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и Трампа, после которого было объявлено, что США и ЕС пришли к соглашению о начале работы над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также создании рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов.

Министр также заметил, что еще одна причина задержки — слишком большой объем материалов, который приходится изучаться министерству. «Мы только получили тщательно проработанную информацию от автомобилестроительных компаний, которая включает в себя огромное количество страниц, и работа не может быть сделана через пять минут, — отметил министр. — Август заканчивается».

Трамп 23 мая заявил, что он дал распоряжение Минторгу начать расследование, в ходе которого ведомство сможет определить, наносит ли импорт автомобилей вред национальной безопасности и следует ли в связи с этим ввести торговые пошлины

NEWSru.com