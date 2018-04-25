Решением проблемы очередей на границе с Белоруссией может быть реформа разрешений- Linava

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Очереди на границе с Республикой Беларусь могли бы сократиться благодаря ужесточению порядка выдачи разрешений на провоз грузов, который применяется в отношении российских перевозчиков, заявил в интервью газете Lietuvos rytas председатель Комитета по связям с зарубежными странами Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Олег Тарасов.

По его словам, на основании двухстороннего соглашения Литва выдает России 170 тыс. разрешений в год на провоз через страну российских товаров. Столько же разрешений на провоз литовских грузов в России получают и литовские перевозчики.

Однако такого количества литовских грузов на провоз через Россию просто нет, поэтому основная часть приходящихся на Литву разрешений остается неиспользованной. «Почему бы нам не выдавать российским перевозчикам столько разрешений, сколько используем мы сами?» – рассуждал представитель Linava.

Он также считает, что перевозчиков третьих стран могут отпугнуть от поездок через Литву в государства Европы и более высокие штрафы за нарушения использования разрешений.

По словам О. Тарасова, в огромных очередях грузовиков у белорусской границы тягачи с литовскими номерами не составляют и 20%. Очереди на пограничных пунктах создаются иностранными перевозчиками, везущими грузы с Востока на Запад. Немалую часть российского транспортного потока составляет транзит в Калининградскую область.

BNS