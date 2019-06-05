Решения по Huawei будут приниматься на уровне НАТО и ЕС

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Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что решения по использовании технологий Huawei в развитии сети 5G будут приниматься на уровне НАТО и Евросоюза.

«Вопрос о связи 5G должен быть международным. Идут дискуссии на уровне НАТО и Евросоюза. Обсуждаются вопросы безопасности связи и кибернетических сетей», – сказал во вторник министр радиостанции Zniu radijas.

Министр подчеркнул, что, если союзники по альянсу решат не работать с Huawei, то Литве важнее будет решать вызовы в связи с обменом разведывательными данными и обеспечения безопасности связи между союзниками на время их нахождения в Литве.

«Система управления 5G, это не только система связи. Если системы не совместимы, то, в таком случае, у нас точно будут проблемы», – сказал министр обороны.

Он сказал, что видит три выхода: Литва для военных и государственных нужды может выбирать другие технологии, или работать с оператором, который не будет использовать технологию Huawei.

Всем операторам, по словам министра, нужно бы «искать альтернативы для государственной связи».

«Иногда это кажется из области фантастики по причине возможных ресурсов. Но если сравнивать с ресурсами, которые нужны для обеспечения связи, то это вещи, которые мы можем себе позволить», – сказал Р. Кароблис.

Он обещал, что решения будут приняты «в ближайшем будущем».

В последнее время США стали давить на партнеров в Европе с целью отказаться от оборудования Huawei. Американцы говорят, что это оборудование может помочь Китаю шпионить за западными компаниями и бизнесом.

Huawei категорически отрицает, что ее оборудование может быть использовано для шпионажа.

BNS

Photo by Janitors on Foter.com / CC BY