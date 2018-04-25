Республиканцы «непоколебимы» – стена на границе с Мексикой будет возведена

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что конгрессмены-республиканцы выражают «непреклонную поддержку» той жесткой позиции, которую он занял в отношении защитной стены на границе с Мексикой.

«Невероятная поддержка со стороны республиканцев, непоколебимая», – заявил глава Белого дома, прибывший на Капитолийский холм для встречи с сенаторами, пишет новостное агентство Reuters. Впрочем, как говорится в статье, никаких подробностей и свидетельств подобной поддержки Трамп не привел.

Ранее в этот день вице-президент Майк Пенс заявил: администрация Белого дома тверда в своем стремлении обеспечить средства для возведения стены вдоль границы с Мексикой и положить таким образом конец гуманитарному кризису, спровоцированному нелегальной иммиграцией.

Напомним, что накануне Трамп в телевизионном обращении попросил Конгресс выделить 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе Мексики и США, однако не выполнил свою угрозу ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы финансировать строительство из военного бюджета.

Отказ финансировать возведение стены стал знаковым решением для Конгресса, перешедшего под контроль демократов и начавшего пересмотр финансовой политики. В ответ президент объявил о прекращении работы федерального правительства.

NEWSru.com.il

Photo by Gage Skidmore on Foter.com / CC BY-SA