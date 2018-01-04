Республиканцы сообщили о доказательствах того, что ФБР скрывало нарушения Клинтон

Представители республиканской партии в профильных комитетах Конгресса США обнаружили новые нарушения и противоречия в расследовании ФБР, связанном с передачей засекреченной информации через незащищенный сервер личной почты бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом сообщает газета Hill (перевод на сайте InoPressa).

Как отмечается в материале, участники расследования получили письменные свидетельства того, что ФБР было осведомлено о доказательствах нарушения законов со стороны самой Клинтон и ее помощников. Эти свидетельства включают в себя фрагменты документов ФБР, в которых говорится об “огромных объемах” засекреченной информации, проходившей через незащищенную электронную почту Клинтон, и о том, что это является доказательством преступного характера действий.

Это также является признанием того, что один из ключевых свидетелей по делу ранее дал ложные показания, говорится в статье. В документах ФБР имя свидетеля изменено, но, по словам законодателей, это сотрудник компьютерной фирмы, поддерживавшей личный сервер Клинтон после того, как она ушла с поста госсекретаря США. Он слишком поздно признался, что безвозвратно уничтожил архив ее сообщений в 2015 году, уже после того как они были затребованы конгрессом.

Кроме того, участники расследования подтвердили, что ФБР начало готовить черновик заявления о снятии с Клинтон всех обвинений в то время, когда существовали доказательства нарушений по итогам вызова свидетелей на допросы, и до того, как федеральные агенты допросили еще более 12 ключевых свидетелей по делу.

По словам источников газеты в юридическом комитете, заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб на закрытом брифинге 21 декабря подтвердил, что расследование и решения о предъявлении обвинений Клинтон контролировались небольшой группой в штаб-квартире в Вашингтоне, хотя сервер электронной почты экс-госсекретаря находился в Нью-Йорке.

В статье отмечается, что республиканцам и демократам станет известно больше после того, как генеральный инспектор министерства юстиции опубликует первые результаты широкомасштабного расследования того, как ФБР вело дело Клинтон. Ожидается, что это произойдет в первом квартале 2018 года.

2 января президент США Дональд Трамп призвал Минюст США начать расследование в отношении помощницы “лживой Хиллари Клинтон” Хумы Абедин, которая “передавала секретные пароли в руки иностранных агентов”.

В мае 2016 года бывший директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в конгрессе утверждал, что Абедин, не имя злого умысла, пересылала своему супругу электронные письма Клинтон, содержавшие секретные данные, для их последующей распечатки. По информации американских СМИ, эти послания содержали в том числе пароли для ряда правительственных систем. Электронный ящик Абедин был зарегистрирован на серверах портала Yahoo.

В июле 2016 года Коми по итогам расследования, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что ФБР не нашло оснований для предъявления обвинений бывшему госсекретарю. Однако в октябре он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. Наконец, 6 ноября, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Это вызвало резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.

NEWSru.com

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