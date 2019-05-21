Revolut планирует обратиться за лицензией в Ирландии 

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Стартап финансовых технологий Соединенного Королевства Revolut обратится за получением лицензии учреждения электронных денег в Центробанк Ирландии. В Литве такую лицензию он уже получил.

Стартап планировал перенести клиентов ЕС в Литву на случай жесткого варианта Brexit . Цель переноса — обеспечение стабильного обслуживания и защита растущего круга наших клиентов, диверсифицировав деятельность в Европе.

«По этой причине мы решили обратиться и в Центробанк Ирландии о предоставлении лицензии учреждения электронных денег», – утверждает Revolut.

Revolut ранее сообщил, что откладывает начало деятельности специализированного банка в Литве до второго полугодия этого года. Сначала планировалось, что банк начнет работу в первом полугодии этого года.

В данный момент литовская правительственная комиссия, проверяющая сделки стратегических компаний в третий раз оценивает соответствие Revolut интересам национальной безопасности.

В литовском парламенте пока с трудом пробивают себе путь актуальные для Revolut поправки, согласно которым водительское удостоверение признается документом, подходящим для удостоверения личности. Поправки критикуют Служба расследований финансовых преступлений и Служба спецрасследований, заявляя, что, невзирая на возможности идентификации гражданства клиентов, усилится рост угрозы финансирования терроризма и отмывания денег.

BNS