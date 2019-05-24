Revolut: планы в Литве не меняются

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После того, как в СМИ появилась информация о том, что английский стартап Revolut намерен просить лицензию в области электронных денег в Ирландии, компания подчеркивает, что этот шаг не меняет ее планы в Литве.

Как утверждает Revolut, работы по подготовке к созданию банка идут полным ходом — на предприятии уже трудоустроен 41 человек, до конца года планируется это число удвоить. Стартовать с предоставлением банковских услуг планируется во второй половине года.

«Поскольку мы стремимся обеспечить стабильное обслуживание растущего круга наших клиентов, в долгосрочной программе деятельности группы Revolut намечены планы диверсифицировать деятельность в Европе. Для таких крупных международных компаний, как Google или Facebook, иметь несколько различных лицензий предприятия, работающего в сфере электронных денег — обычная практика, и у этого шага нет ничего общего с созданием Revolut Bank в Литве», — сказал для пресс-релиза заместитель гендиректора Revolut Bank Рамунас Станкявичюс.

Revolut еще некоторое время назад сообщил, что откладывает до второго полугодия этого года начало деятельности в качестве специализированного банка в Литве. Ранее сообщалось, что банк приступит к работе в первом полугодии.

Лицензию специализированного банка Revolut получил в Литве в декабре прошлого года.

Сейчас правительственная комиссия, которая проверяет сделки стратегических предприятий, третий раз дает оценку соответствия Revolut национальным интересам.

В сейме пока с трудом пробивают себе дорогу актуальные для Revolut поправки, которые намечают признание водительского удостоверения документом, подходящим для установления тождества личности. Поправки критикуют Служба расследования финансовых преступлений и Служба спецрасследований, утверждая, что при отсутствии возможности идентифицировать гражданство клиентов возрастет угроза финансирования терроризма и отмывания денег.

BNS