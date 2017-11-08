Revolut попросил банковскую лицензию

Британский стартап финансовых услуг Revolut, который год назад сообщил о намерениях предоставлять услуги в Литве, просил банковскую лицензию, которая позволит компании предоставлять финансовые услуги во всем Евросоюзе.

Президент Revolut Николай Сторонский в октябре прошлого года отметил, что рассматривается возможность просить банковскую лицензию в Литве, однако глава Revolut в Балтийском регионе Андрюс Бичейка в пресс-релизе отмечал, что компания сконцентрирована на создании продуктов, поэтому пока лицензии не просила.

“Мы откладывали подачу заявки на предоставление лицензии потому, что самых первых дней мы хотели все силы и результаты сконцентрировать на создании инновационных продуктов”, – цитируются в пресс-релизе слова А. Бичейки.

По его словам, полученная в Литве банковская лицензия позволит компании действовать во всей Европе. Revolut надеется получить ее в начале 2018 года.

Ранее компания сообщала, что планирует предоставлять услуги инвестирования, страхования, кредитования, мобильных платежей, торговли криптовалютами. В начале сентября компания открыла офис в Вильнюсе.

BNS

Метки: Revolut, Андрюс Бичейка, Литва, Николай Сторонский