Режиссер Й. Оман в порядке исключения получил гражданство Литвы

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Литовский президент Даля Грибаускайте в порядке исключения предоставила гражданство Литвы режиссеру шведского происхождения Йона Омана.

Декрет о выдаче гражданства в порядке исключения Д. Грибаускайте подписала во вторник, подтвердил BNS советник президента Людас Закарявичюс.

Гражданство Литвы может быть предоставлено интегрировавшемуся в литовское общество гражданину другого государства за особые заслуги перед страной.

Сам Й. Оман говорит, что формально никаких кровных связей с Литвой у него нет, но здесь он нашел свою вторую половину — литовку.

Й. Оман живет в Литве уже больше десяти лет, однако первый раз приехал в страну еще на рассвете независимости.

Кинорежиссер Й. Оман является создателем общественной организации Blue/Yellow, которая оказывает помощь Украине. Он говорит, что стоимость помощи, переданной Украине за период с 2014 года, превышает 500 тыс. евро.

«Я иду на войну. Прежде всего, я защищаю Литву — что я там делаю на Украине, потому что я понимаю, что если там будет плохо, нам и здесь будет плохо», — сказал Й. Оман в понедельник BNS.

BNS