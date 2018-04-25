Режиссеру Г. Варнасу вручили награду толерантности за 2018 год

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В воскресенье режиссеру Гинтаутасу Варнасу была вручена награда Человека толерантности 2018 года.

Режиссер номинирован за поиск альтернативного, воспитывающего театрального языка драматургии, который раскрылся в последних работах режиссера – «Мудрый Натан» и «Гетто».

Премия фонда им. Ляонидаса Донскиса присуждена публицисту Пранасу Моркусу за многолетние инициативы, демонстрирующие мультикультурное начало Литвы, за проекты, поощряющие историческую память и эмпатию.

Ежегодно, с 2001 года, Фонд им. Сугихары «Дипломаты за жизнь» объявляет Человеком толерантности года лицо, которое своими действиями, публичным примером либо открытым словом встает против ксенофобии и антисемитизма, преследования инакомыслия, иноверия, выступает против проявлений радикализма и предрассудков в политической и общественной жизни Литвы.

Тиунэ Сугихара — японский дипломат, работавший консулом в Литве, в 1939–1940 годах он выдал около 2 тыс. виз, которые помогли евреям спастись от нацистов.

Премия в честь скончавшегося в позапрошлом году философа Леонидаса Донскиса вручается за многолетние усилия по повышению гражданской сознательности, терпимости и толерантности, а также за защиту прав человека, установление и поддержание беспристрастного диалога между оппонентами без агрессии, за уважение мнения других. Эта премия была вручена во второй раз.

BNS