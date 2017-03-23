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Результаты Palink в прошлом году улучшились

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 23, 9:26   |   Комментариев: 0

Результаты контролирующей торговую сеть Iki компании Palink, которую решила купить компания Rimi, в прошлом году улучшились. Глава компании Герарда Рогас говорит, что прошлый год был прибыльными, выручка увеличилась.

“В 2016 году по сравнению с 2015 годом доходы Palink от продаж увеличились на 6% и составили 632 млн. евро. Конкурентные условия напряженные, кроме того, появился новый участник рынка, поэтому такие результаты я оцениваю хорошо”, – сказал Г. Рокас в интервью деловой газете Verslo zinios.

Он сказал, что прошлый год был прибыльный, а результаты первого квартала превышают прогнозы.

BNS

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