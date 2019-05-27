Результаты выборов в ЕП демонстрируют скачек социал-демократов, заявил Г.Палуцкас

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Второе место на выборах в Европарламент (ЕП) демонстрирует истинный рейтинг Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) и огромный скачек, заявил лидер этой партии Гинтаутас Палуцкас.

«Это огромный скачек. На муниципальных выборах многие обозреватели говорили: «Ну, здесь 60 отдельных выборов, поэтому мы не можем оценивать общее набранное количество голосов как какую-либо значительную цифру». Я считаю, что сейчас не должно оставаться сомнений, какова истинная мощь Социал-демократической партии, потенциал и национальный рейтинг», – сказал Г. Палуцкас BNS в понедельник ночью.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК) с 1762 участков из 1972, консерваторы социал-демократы получили почти 16 голосов, заняли второе место и претендуют на два мандата в ЕП.

«Конечно, цифры несколько вырастут, поскольку крупные города ведут подсчет, но мы довольны результатами. Надеемся, что эти цифры сильно не изменятся», – сказал Г. Палуцкас.

«Мы чувствовали большую поддержку, и поддержку особенно в регионах, в районных центрах. Что касается крупных (поддержки избирателей в крупных городах – BNS) придется еще больше постараться к парламентским выборам», – добавил он.

Пять лет назад на выборах в Европарламент ЛСДП получила 16,3% голосов и два мандата.

BNS

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