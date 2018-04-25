Спорт

Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов

Фото из открытых источников

В Монако проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. В ней приняли участие Кака и Диего Форлан. Первый тур пройдет 18-19 сентября. Групповая стадия завершится 11-12 декабря.

Группа А

«Атлетико» (Мадрид, Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия),»Монако» (Франция), «Брюгге» (Бельгия)

Группа B

«Барселона» (Испания), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия), ПСВ (Эйндховен, Голландия), «Интер» (Милан, Италия)

Группа C

«Пари Сен — Жермен» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)

Группа D

«Локомотив» (Москва, Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке 04» (Гильзенкирхен, Германия), «Галатасарай» (Стамбул, Турция)

Группа E

«Бавария» (Мюнхен, Германия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Голландия), АЕК Афины, (Греция)

Группа F

«Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Донецк, Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия)

Группа G

«Реал» (Мадрид, Испания), «Рома»(Италия), ЦСКА (Москва, Россия), «Виктория» (Пльзень, Чехия)

Группа H

«Ювентус» (Турин, Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз»(Швейцария)

NEWSru.com.il

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