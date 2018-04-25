Результаты жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов

В Монако проходит жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. В ней приняли участие Кака и Диего Форлан. Первый тур пройдет 18-19 сентября. Групповая стадия завершится 11-12 декабря.
Группа А
«Атлетико» (Мадрид, Испания), «Боруссия» Дортмунд (Германия),»Монако» (Франция), «Брюгге» (Бельгия)
Группа B
«Барселона» (Испания), «Тоттенхэм» (Лондон, Англия), ПСВ (Эйндховен, Голландия), «Интер» (Милан, Италия)
Группа C
«Пари Сен — Жермен» (Франция), «Наполи» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Црвена Звезда» (Белград, Сербия)
Группа D
«Локомотив» (Москва, Россия), «Порту» (Португалия), «Шальке 04» (Гильзенкирхен, Германия), «Галатасарай» (Стамбул, Турция)
Группа E
«Бавария» (Мюнхен, Германия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Аякс» (Амстердам, Голландия), АЕК Афины, (Греция)
Группа F
«Манчестер Сити» (Англия), «Шахтер» (Донецк, Украина), «Лион» (Франция), «Хоффенхайм» (Германия)
Группа G
«Реал» (Мадрид, Испания), «Рома»(Италия), ЦСКА (Москва, Россия), «Виктория» (Пльзень, Чехия)
Группа H
«Ювентус» (Турин, Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания), «Янг Бойз»(Швейцария)