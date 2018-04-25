РФ и Казахстан договорились насчет космического долгостроя на Байконуре, запланировав первый пуск на 2022 год

🔊 Воспроизвести Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали соглашения о создании на космодроме Байконур ракетного комплекса «Байтерек» под новую ракету среднего класса «Союз-5». Подписание состоялось в ходе форума «Армия-2018» в подмосковной Кубинке, сообщает РБК .

«Долго обсуждали с нашими казахстанскими коллегами: в чем смысл «Байтерека», какая ракета-носитель будет использована… — прокомментировал Рогозин после церемонии (цитата по «Интерфаксу» ). По его словам, перебирались «самые экзотические варианты».

За Казахстаном остается содержание и эксплуатация стартовой и технической инфраструктуры, оставшейся от ракеты «Зенит», ее реконструкция и модернизация для применения новой ракеты, передает РИА «Новости» . «Казкосмос» сообщал, что готов направить на эти цели примерно 314 миллионов долларов.

Россия же модернизирует технические комплексы для космической техники и создаст на Байконуре комплекс для предстартовой подготовки нового пилотируемого корабля «Федерация». По словам Рогозина, «Байтерек» будет готов к концу 2022 года.

Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что разрабатываемая ракета-носитель «Союз-5» среднего класса полностью вписывается в существующий на Байконуре стартовый комплекс и будет адаптирована под пилотируемый корабль «Федерация».

Атамкулов в свою очередь отметил, что подписанное соглашение даст Казахстану возможность вместе с РФ участвовать в модернизации комплекса Байконур. «Это позволит нам использовать научно-технический потенциал в мирных целях», — сказал он.

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