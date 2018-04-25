РФ и США провели переговоры по договору о ракетах. Консультации не дали результатов

В Женеве (Швейцария) во вторник, 15 января, стартовали консультации России и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как сообщает ТАСС, переговоры проходят в представительстве РФ при Отделении ООН и других международных организациях.

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую — заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Консультации носят закрытый для прессы характер.

Напомним, 21 октября 2018 года Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в «сломе» ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

Президент РФ Владимир Путин считает, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

Консультации в Женеве не дали результатов

Глава делегации США замгоссекретаря Андреа Томпсон назвала разочаровывающей встречу с представителями МИД России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба постпредства США в Женеве.

«Встреча была разочаровывающей, поскольку ясно, что Россия продолжает нарушать ДРСМД. Россия не была готова объяснить, как планирует вернуться к полному и проверяемому выполнению документа», — отметила Томпсон. Она заявила, что США остаются привержены сделанному 4 декабря госсекретарем Майклом Помпео заявлению о том, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по документу, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. «Наша позиция ясна. Россия должна уничтожить свою ракетную систему, не соответствующую [ДРСМД]. Делегация США проинформирует своих союзников и партнеров, в том числе НАТО, об этих дискуссиях», — добавила Томпсон. В свою очередь, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков возложил ответственность за прекращение ракетного договора на США, сообщает ТАСС. Он заявил, что Россия после консультаций в Женеве убедилась, что США идут на слом Договора по ракетам. Кроме того, по словам Рябкова, США оказались не готовы к диалогу по беспилотникам, ракетам-мишеням и установкам Mk-41. Также он сообщил, что Россия предложила США ряд мер по прояснению характеристик ракеты 9М729, которую Вашингтон считает нарушающей ДРСМД.

korrespondent.net