РФ ищет способы инфильтрации юношей с двойным гражданством как призывников

Россия ищет способы инфильтрации в систему министерства обороны Литвы молодых людей с двойным, литовским и российским гражданством, через обязательную начальную военную службу, говорится в оценке угроз национальной безопасности, опубликованной в понедельник.

Директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы, полковник Рямигиюс Балтренас подтвердил на пресс-конференции в сейме, что такие попытки имеют место, но не ответил на вопрос, сколько их было выявлено.

Министр обороны Раймундас Кароблис отметил, что призывников проверяют, и “реально инфильтрацию не удается осуществить”.

“Я бы действительно не хотел говорить о цифрах, но военная разведка работает хорошо, потенциальных призывников проверяют, идет фильтрация” – сказал Р. Кароблис.

В 2015 году Литва вернула призыв в армию, реагируя на действия России в Украине и регионе Балтийского моря. Ежегодно в литовскую армию призывается 3–3,5 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.

BNS

Метки: Литва, призывник, Рямигиюс Балтренас