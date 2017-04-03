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РФ ищет способы инфильтрации юношей с двойным гражданством как призывников

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 03, 11:49   |   1 комментарий

Россия ищет способы инфильтрации в систему министерства обороны Литвы молодых людей с двойным, литовским и российским гражданством, через обязательную начальную военную службу, говорится в оценке угроз национальной безопасности, опубликованной в понедельник.

Директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы, полковник Рямигиюс Балтренас подтвердил на пресс-конференции в сейме, что такие попытки имеют место, но не ответил на вопрос, сколько их было выявлено.

Министр обороны Раймундас Кароблис отметил, что призывников проверяют, и “реально инфильтрацию не удается осуществить”.

“Я бы действительно не хотел говорить о цифрах, но военная разведка работает хорошо, потенциальных призывников проверяют, идет фильтрация” – сказал Р. Кароблис.

В 2015 году Литва вернула призыв в армию, реагируя на действия России в Украине и регионе Балтийского моря. Ежегодно в литовскую армию призывается 3–3,5 тыс. молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет.

BNS

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Комментарии читателей (1)
  1. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 04 03 at 15:51

    Инфильтрация ?
    Поиск геморроя на коленке.






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