РФ пытается повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, утверждает директор Нацразведки США

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Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году. Однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом. С таким утверждением выступил в четверг директор Национальной разведки США Дэниел Коутс, который является координатором работы всех 17 разведслужб Соединенных Штатов.

«Президент дал нам конкретное указание сделать вопрос вмешательства в выборы и защиты нашего избирательного процесса приоритетной задачей. Мы действуем и продолжаем действовать в таком ключе», — сказал Коутс, слова которого приводит CNN . По его утверждению, «разведсообщество по-прежнему обеспокоено угрозой предстоящим американским выборам: как президентским в 2020 году, так и промежуточным в Конгресс» в 2018 году.

«Что касается вовлеченности России в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году, мы продолжаем видеть со стороны России повсеместную пропагандистскую кампанию с целью ослабить и рассорить Америку», — утверждает Коутс.

Но, по его словам, вредительская деятельность России «носит не столь массированный характер, как в случае с президентскими выборами 2016 года», сообщает «Интерфакс» .

По мнению Коутса, Россия «десятилетиями» использовала пропаганду и другие методы, чтобы «посеять раздор» в США и особенно активизировалась в связи с выборами 2016 года. При этом русские не отдают предпочтения какой-либо партии, а заинтересованы в «подрыве фундаментальных ценностей» США.

Коутс обратил внимание на то, что «Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на внутреннюю политическую ситуацию» в США. «Мы знаем, что есть и другие, кто имеет средства и, может быть, рассматривает возможность оказания влияния. Именно поэтому мы продолжим отслеживать и предупреждать о таких попытках», — подчеркнул глава нацразведки.

Директор Нацразведки США полагает, что на Россию нужно продолжать оказывать все большее давление. «У нас действует уже много санкций (в отношении РФ), и я поддержку любые возможные шаги, направленные на то, чтобы коллективно послать сигнал России: за то, что они делают, они заплатят цену. И если мы хотим иметь какие-либо отношения для решения вопросов, представляющих взаимный интерес, то Россия должна прекратить делать то, что она делает», — заключил Ден Коутс.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на выборы, которые в Москве отрицают, занимается с мая 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер. В рамках следствия предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый замминистра юстиции США Род Розенстайн.

На брифинге, посвященном обеспечению безопасности промежуточных выборов в Конгресс, помимо Коутса выступил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей. Он отметил, что спецслужбы провели брифинги для высокотехнологичных компаний по вопросам, касающимся иностранного вмешательства в политические процессы в США, сообщает ТАСС.

«У нас существует государственно-частное партнерство в этом вопросе, — заявил глава ФБР. — Мы уделяем большое внимание контактам с компаниями-владельцами соцсетей и технологическими компаниями, поскольку они играют очень важную роль в том, чтобы следить за ситуацией на принадлежащих им информационных платформах и, фактически, контролировать их».

По словам Рея, сейчас владельцы соцсетей «действуют гораздо более активно, чем в канун президентских выборов 2016 года». «Мы делимся с ними теми разведывательными данными, в связи с которыми необходимо принять меры, такого раньше не было», — заключил Кристофер Рей.

В США хотят допросить певца Эмина Агаларова

Спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий расследование предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США, хочет допросить певца Эмина Агаларова, который, как утверждают американские СМИ, помог организовать встречу Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке. Об этом сообщил в четверг адвокат певца Скотт Балбер.

По словам защитника, аппарат спецпрокурора находится в контакте с представителями исполнителя. Как отметил Балбер, в настоящий момент «идут обсуждения» возможности встречи Агаларова с Мюллером. «Неясно, как все сложится», — добавил адвокат.

Он не стал говорить, заинтересован ли спецпрокурор в проведении беседы с отцом Эмина Арасом Агаларовым, который является президентом российского холдинга Crocus Group («Крокус груп»). Имя Араса Агаларова фигурировало в касавшейся организации встречи переписке, которую впоследствии опубликовал Трамп-младший.

Речь идет о встрече, состоявшейся в июне 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. В ней принимала участие российский юрист Наталья Весельницкая. Трамп-младший ранее признал, что согласился на беседу с ней, так как надеялся получить информацию компрометирующего характера о Хиллари Клинтон. Политические оппоненты хозяина Белого дома утверждают, что встреча якобы является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Американские СМИ ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Весельницкая могла быть связана с властями РФ. Сама адвокат это несколько раз опровергала. Она также отмечала, что у нее не было никакого компромата на Клинтон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял журналистам, что Весельницкая Кремлю незнакома.

38-летний певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов указан одним из ответчиков в иске, поданном 20 апреля текущего года в окружной суд в нью-йоркском районе Манхэттен Национальным комитетом Демократической партии (НКДП). По версии истцов, предвыборная кампания Трампа пользовалась поддержкой со стороны России. Утверждается, что она имела некие секретные связи с лицами, имеющими отношение к властям и спецслужбам РФ, а последние якобы ответственны за кибератаки на компьютерные системы НКДП.

NEWSru.com